Знаменита артиска Ані Лорак вперше вийшла в прямий ефір, щоб поспілкуватися з шанувальниками

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна провела прямий ефір вперше за весь час. Щоб поспілкуватися з аудиторією, зірка вирішила обрати спеціальний час і поговорити з фанатами про кар'єру, власне харчування і майбутні роботи, пише Рoliteka.net.

Так, Кароліна з'явилася в домашньому вигляді, зі звичною зачіскою - недбалим пучком на голові і в білій майці з принтом на грудях. Зірка під час ефіру вирішила розповісти багато корисного для фанатів.

Так, на початку ефіру Лорак розповіла, як проходить її карантин, зазначивши, що зараз вона, як і інші, спить, їсть, спілкується з сім'єю і готує.

Зірка зазначила, що її ідеальний день, коли доводиться вставати без будильника.

«Робиш те, що хочеш. Але зараз я вже скучила за хорошою суєтою і відчуваю себе тривожно, тому що не бачуся з глядачами», - зауважила Кароліна.

Також вона розповіла, що незважаючи на обмеження, вона їсть шкідливу їжу до 3-х годин дня, дозволяє жирну їжу, адже обожнює смажену картоплю.

«Після трьох їм білкову їжу, типу салати і рибу», - зазначає Лорак.

Також співачка нарешті зізналась шанувальникам, що планує пісню з Сергієм Лазарєвим, а в наступному місяці фанатів здивує несподіваний хіт.

Раніше Ані Лорак представила відеозапис з виконанням пісні під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі". Зірка засвітила свою фігуру ще до схуднення, а також зачіску, яку багато користувачів дуже любили.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка показала архівний ролик, в якому з'явилася з довгими нарощеним волоссям з высветленными пасмами і косою чубчиком. При цьому зірка позувала у блідо-рожевій сукні зі шлейфом і спущеними бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. У наш непростий час особливо розумієш, що ми одне ціле – планета Земля. Адже якщо погано одному з нас, ми відчуваємо біль. У важкі часи є тільки один шлях до порятунку – це Любов. Любов і турбота до Себе. Любов і турбота до Ближнього. Час згуртуватися в турботі і любові один до одного! Нехай ця пісня під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі" @davidfoster зігріє вас! Бережіть Себе! 🙏🏻», – написала Кароліна під новим постом.

