Знаменитая артиска Ани Лорак впервые вышла в прямой эфир, чтобы пообщаться с поклонниками

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина провела прямой эфир впервые за все время. Чтобы пообщаться с аудиторией, звезда решила выбрать специальное время и поговорить с фанатами о карьере, собственном питании и будущих работах, пишет Рoliteka.net.

Так, Каролина появилась в домашнем виде, с привычной прической - небрежным пучком на голове и в белой майке с принтом на груди. Звезда во время эфира решила рассказать много полезного для фанатов.

Так, в начале эфира Лорак рассказала, как проходит ее карантин, отметив, что сейчас она, как и другие, спит, ест, общается с семьей и готовит.

Звезда отметила, что ее идеальный день, когда приходится вставать без будильника.

«Делаешь то, что хочешь. Но сейчас я уже соскучилась по хорошей суете и ощущаю себя тревожно, потому что не вижусь с зрителями», - отметила Каролина.

Также она рассказала, что несмотря на ограничения, она ест вредную пищу до 3-х часов дня, позволяет жирную пищу, ведь обожает жаренную картошку.

«После трех ем белковую пищу, типа салаты и рыбу», - отмечает Лорак.

Также певица наконец-то призналась поклонникам, что планирует песню с Сергеем Лазаревым, а в следующем месяце фанатов удивит неожиданный хит.

Ранее Ани Лорак представила видеозапись с исполнением песни под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми". Звезда засветила свою фигуру еще до похудения, а также прическу, которую многие пользователи очень любили.

Так, на своей странице в Инстаграм певица показала архивный ролик, в котором появилась с длинными нарощенными волосами с высветленными прядями и косой челкой. При этом позировала звезда в бледно-розовом платье со шлейфом и спущенными бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. В наше непростое время особенно понимаешь, что мы одно целое – планета Земля. Ведь если плохо одному из нас, мы чувствуем его боль. В трудные времена есть только один путь к спасению – это Любовь. Любовь и забота к Себе. Любовь и забота к Ближнему. Время сплотиться в заботе и любви друг к другу! Пусть эта песня под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми" @davidfoster согреет вас! Берегите Себя! 🙏🏻», – написала Каролина под новым постом.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве

Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа