Популярна російська співачка Тетяна Котова показала свою спальню і вразила формами в глибокому декольте

Яскрава екс-солістка «ВІА-Гри» любить радувати шанувальників оновленням свого Instagram. 34-річна зірка постійно публікує у соцмережі нові фото і розповідає про своє життя.

Як повідомляє Politeka.net, цього разу співачка поділилася селфи зі своєї спальні і розповіла про те, як у неї проходить карантин.

На фото Котова позує на тлі незаправленной ліжка у простому домашньому образі. На дівчині біла майка з глибоким декольте, яке вигідно підкреслює її форми, а також світло-блакитна сорочка.

«Ми всі опинилися в незвичній ситуації нам. Ні, наш будинок, в якому ми самоізолювалися, нам звичний і любимий. Але те, що відбувається або не відбувається (просто закрито і не працює), ну ніяк не вкладається в наших головах…Ми зриваємося один на одного в той час, коли нам всім так не вистачає тактильності…Обійми, поцілунки – це те, що допомагає нашому тілу заспокоїтися…», - написала Котова в підписі до фото.

Її шанувальники тут же взялися коментувати новий пост.

«Богиня», «Бажана яка!», «Красуня», «Шикарна кицька», «Яка ж ти класна», - пишуть люди.

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