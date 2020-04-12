Продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін показав «архівне» її фото з Юрієм Гагаріним

Так, Нікітін привітав фоловерів в мережі з допомогою забавного фотошопу, пише Politeka.net.

На опублікованому кадрі можна дізнатися Юрія Гагаріна, йде під руку з маленькою Вєркою Сердючкою, а поруч йде нібито мама Вєрки Сердючки. Таким чином, продюсер вирішив привітати шанувальників своєї творчості з Днем Космонавтики.

«З Святом! Бажаю всім нам стати космонавтами своєї справи», – написав Юрій Нікітін.

В коментарях всі оцінили фотошоп Нікітіна з допомогою смайликів, які сміються до сліз.

Також ми писали, що Андрію Данилко, який відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, стало погано під час зйомок.

Стало відомо, що під час знімального процесу артист почав відчувати нездужання. За словами очевидців, він виглядав блідим, розмовляв з працею і сильно пітнів. З'ясувалося, що у Данилка виникли проблеми з серцем. Після того, як він відпрацював свою частину в зйомках йому довелося піти у гриммерку, де йому надали допомогу.

У Данилка був напад міжреберної невралгії. Це сталося вранці перед зйомками. Уреньов розказав, що артисту зробили новокаїнову блокаду, щоб він міг працювати.

Також ми повідомляли, що Андрій Данилко не хоче виступати в Європі. Він заявив, що Вєрка Сердючка хоче, а Данилко немає.

«Я в цьому костюмі вже як танк. І я не безкоштовно ж сюди ходжу, тільки з великої любові до вас», - зазначив він після виступу на Нацвідборі "Євробачення".

Нагадаємо, що Сердючка з мамою відірвалася на повну котушку, з'явилися фото: «Як завжди з пляшкою».

Як повідомляла Politeka, Данилко різко висловився про український патріотизм: "Грабують країну в вишиванці".

Також Politeka писала, що Андрій Данилко проговорився про роман з мамою Сердючки: інтимні фото пари.