Знаменита співачка Ані Лорак показала, як одягається на карантині

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила показати селфи, яке зробила вдома, пише Рoliteka.net.

Такі фото Ані досить рідко виставляє в мережу, найчастіше радуючи шанувальників стильними і професійними кадрами з фотосесій, які роблять імениті і дорогі фотографи. Але в цей раз співачка показала себе, таку як є: без прикрас, з пучком на голові, у білій звичайній футболці, практично без макіяжу (не рахуючи стрілок).

В пості вона подякувала фоловерів за те, що долучилися до її прямого ефіру в соцмережі instagram.

«Дякую всім, хто був сьогодні з нами! Понад 100 000 глядачів дивилися ефір! Обіцяю виходити частіше! Розкажіть, ви вже встигли послухати альбом "DIVA (Live)"? Посилання на реліз в закріплених сторіс! І сюрприз для вас у вигляді бонус-треку – студійна версія «Я стану твоєю» на численні прохання! Приємного прослуховування!», – написала Ані Лорак під фото.

У коментарях користувачі мережі відзначили красу Кароліни.

«Аня ви прєлєсть, і ваші пісні як ви співаєте просто заслухатися. Зі святом Вас і дай бог вам щастя і творчого успіху.», «альбом вже прослухала і покайфовала і хотіла б сказати вам величезне спасибі за таку душевну подачу цих треків. А ефір був дуже добрий , душевний і ви були дуже красива. Та й взагалі Каролін , я вами і вашою красою завжди захоплююся. Завжди стильна, доглянута, крута», «Кароліночка, дякую за такий теплий ефір. Було неймовірно радісно бачити вас і Сонечку», – написали шанувальники співачки під її фото.

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