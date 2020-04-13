Знаменита українська співачка Настя Каменських організувала для шанувальників цілий курс по схудненню і придбанню балансу

Кожен день співачка влаштовує онлайн-тренування, завдяки їй вдалося навіть під час карантину підвищити власну популярність і налагодити спілкування з багатотисячною аудиторією. Щоб підтримувати рівень, артистка організувала для власних фанатів незвичайний курс, пише Рoliteka.net.

Сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила нарешті розповісти під позитивним фото, що вона збирається робити протягом фактично цілого місяця і має намір допомогти своїм шанувальникам. При цьому користувачі були засмучені, адже після того, як зірка виставила відео з тренування зі своїм чоловіком, вона припинила виходити в прямі ефіри на заняття.

«Спасибі вам за відгуки про мої тренування! саме після них я вирішила запустити цей курс, адже я зрозуміла, що можу зробити для вас ще більше. Буду ділитися з вами моїми секретиками збалансованої (що для мене прирівнюється до щасливого!!!) життя😘

Нижче завдання, які ми будемо вирішувати в плині 21 дня курсу :

▫️знайти власний спосіб наповнення енергією

▫️ підвищити мотивації до занять спортом

▫️ дотримуватися правильного харчування, навіть якщо ти живеш поряд з холодильником

▫️ знайти свій баланс в житті

▫️ залишатися красунею, навіть якщо ти в замкнутому просторі свого будинку

▫️ перемагати щодня піжамний настрій

▫️ зберегти повагу і спокій всередині сім'ї

▫️ планувати сімейні справи, щоб чітко розставити межі між особистим і робочим часом

▫️ любити себе і своє тіло

▫️ дізнаємося, звідки черпати мотивацію і натхнення

▫️ навчимося мріяти, щоб мрії виконувалися

▫️ дізнаємося, як реалізовувати всі свої плани і ефективно управляти часом

▫️ навчимося наповнюватись енергією від найпростіших речей, які ви раніше можливо і не помічали, а також від того, що знаходиться зовсім поруч з вами», - розповіла про майбутні цілях Каменських.

Також ми повідомляли, щоб залучити якомога більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції будинку, зірка кожен день проводить заняття спортом о дев'ятій ранку, а також паралельно веде прямий ефір в соціальній мережі Instagram.

Один з кадрів зірки, зроблений перед тренуванням, з'явився і на фан-сторінці Насті. На представленому фото Каменських з'явилася з легким макіяжем і зібраними волоссям в недбалий пучок. Співачка щасливо позувала перед об'єктивом у чорно-білому костюмі, що складається з тонкого топа і лосин з високою талією. Для більшої пікантності Настя розстебнула топ на замочку прямо на грудях.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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