Знаменитая украинская певица Настя Каменских организовала для поклонников целый курс по похудению и приобретению баланса

Каждый день певица устраивает онлайн-тренировки, благодаря это ей удалось даже во время карантина повысить собственную популярность и наладить общение с многотысячной аудиторией. Чтобы поддерживать уровень, артистка организовала для собственных фанатов необычный курс, пишет Рoliteka.net.

Сегодня на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда решила наконец-то рассказать под позитивным фото, что она собирается делать в течение фактически целого месяца и как намерена помочь собственным поклонникам обрести баланс и избавиться от негатива в семье. При этом пользователи были расстроены, ведь после того, как звезда выставила видео с тренировки со своим супругом, она прекратила выходить в прямые эфиры на занятия.

«Спасибо вам за благодарственные отзывы о моих тренировках! именно после них я решила запустить этот курс, ведь я поняла, что могу сделать для вас еще больше. Буду делиться с вами моими секретиками сбалансированной (что для меня приравнивается к счастливой!!!) жизни😘

Ниже задания, которые мы будем решать в течении 21 дня курса :

▫️найти собственный способ наполнения энергией

▫️ повысить мотивации к занятию спортом

▫️ придерживаться правильного питания, даже если ты живешь рядом с холодильником

▫️ найти свой баланс в жизни

▫️ оставаться красоткой, даже если ты в замкнутом пространстве своего дома

▫️ побеждать ежедневно пижамное настроение

▫️ сохранить уважение и спокойствие внутри семьи

▫️ планировать семейные дела, чтобы четко расставить границы между личным и рабочим временем

▫️ любить себя и свое тело

▫️ узнаем, откуда черпать мотивацию и вдохновение

▫️ научимся мечтать, чтобы мечты исполнялись

▫️ узнаем, как реализовывать все свои планы и эффективно управлять временем

▫️ научимся наполняться энергией от самых простых вещей, которые вы раньше возможно и не замечали, а также от того, что находится совсем рядом с вами», - рассказала о будущих целях Каменских.

Также мы сообщали, чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда каждый день проводит занятие спортом в девять утра, а также паралелльно ведет прямой эфир в социальной сети Инстаграм.

Один из кадров звезды, сделанный перед тренировкой, появился и на фан-странице Насти. На представленном фото Каменских появилась с легким макияжем и собранными волосами в небрежный пучок. Певица счастливо позировала перед объективом в черно-белом костюме, состоящем из тонкого топа и лосин с высокой талией. Для большей пикантности Настя расстегнула топ на замочке прямо на груди.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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