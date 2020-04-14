Телеведуча Регіна Тодоренко майже шість років не спілкувалася з Наталею Могилевською після того, як залишила групу Real O

Про це зірка зізналася в ефірі програми "Життя відомих людей", передає ТСН.

За словами телеведучої, сварка між ними сталася в момент, коли вона оголосила про своє бажання покинути колектив.

"Я думала, що справа дійде до суду. І в якийсь момент я просто сказала - не можу. І за станом здоров'я пішла. Я півтора місяці перебувала в санаторії. І мені довелося надавати довідку, що ось всі мої знімки. Ось виписки від лікарів. Щоб повірили, що таким є", - згадує Тодоренко.

Вона також розповіла, що пішла з групи Real O 31 грудня 2013 року і з тих пір нормально не спілкувалася з Наталею Могилевською.

"Вона зі мною не спілкувалася років шість! І я не намагалася. Я дуже боялася спочатку перетинатися на якихось заходах. Як тільки я бачила, мене просто трясло. Я не уявляю, що вона пережила в той момент. І мені дуже хочеться вибачитися!", - зізналася телеведуча.

Тодоренко також додала, що "довгоочікувана" зустріч з Могилевською відбулася на проекті "Танці з зірками", коли співачка, побачивши Регіну, не змогла приховати свою радість.

"Для мене це дуже важливий момент у житті. Я вважаю, що я закрила свій гештальт. Цю сторінку можна перевернути сміливо", - резюмувала вона у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, як чоловік Регіни Тодоренко розважається на карантині. Зокрема, вона опублікувала відеоролик, на якому видно, як її чоловік Влад Топалов займається фізичними вправами з маленьким сином.

Українська телеведуча також закликала своїх фанатів спробувати провести цей карантин з розумом.

"Так, друзі, можливо, мені пощастило трохи більше, я ходжу на роботу майже кожен день , але та, погодьтеся, це великий ризик для моєї родини , тому що ніколи не знаєш до чого приведе тебе дотик до дверної ручки в павільйоні , де працюють 450 чоловік! Дай нам, Боже, здоров'я!", - резюмувала зірка.

Нагадаємо, Тодоренко в міні-сукню блиснула схудлою фігурою: "Ух, яка соковита!".

Як повідомляла Politeka, Тодоренко з Топаловим спантеличили розвагами в розпал карантину: "Очі краснющие".

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