Популярна група ВІА Гра була заснована в 2000 році і довгий час була одним з найуспішніших жіночих колективів на просторах СНД

З 2002 року колектив завжди складався з трьох солісток, яких намагалися підбирати за кольором волосся – блондинка, брюнетка і руда. Рoliteka.net вирішила згадати найспекотніших блондинок, які співали в колективі.

Першою блондинкою ВІА Гри була Альона Вінницька, яка разом з Надією Мейхер прославила цей колектив. Вінницька співала в колективі 3 роки, після чого вибрала для себе більш стриманий образ.

Віра Брежнєва до сьогоднішнього дня залишається самою яскравою блондинкою з усіх складів ВІА Гри. Склад з нею навіть називали «золотим». Брежнєва не тільки побудувала успішну кар'єру завдяки колективу, але і вийшла заміж за продюсера групи Костянтина Меладзе.

Після того, як Брежнєва пішла будувати сольну кар'єру, її місце в колективі зайняла володарка титулу «Міс Росія 2006» Тетяна Котова. Дівчина співала в колективі цілих два роки, розбурхуючи фантазію шанувальників своєю красою.

Єва Бушміна потрапила в колектив прямо з проекту «Фабрика зірок». Сьогодні артистка вибрала для себе зовсім інше амплуа, але її спокусливий образ залишився з нею.

Остання блондинка, яка співає в колективі і зараз, це Еріка Герцег. Дівчина вражає схожістю з Вірою Брежнєвою, у зв'язку з чим їй навіть приписували роман з Меладзе.

Нагадаємо, що розпусна екс-ВІА Гра пограла своїми «персиками» у тісній білизні: «Кайфово».

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