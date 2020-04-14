Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", блиснула достоїнствами у відвертому вбранні

В одній із фан-груп Ольги з'явився відвертий кадр, де вона позує перед дзеркалом, пише Politeka.net.

Зірка стояла в ліфчику, з якого випирали соковиті груди. Тонкі лямки білизни ледь утримували ліфчик, в якому були принади Ольги.

Стрункі ніжки, тонка талія і красивий живіт також заслуговують уваги.

Також на зірці були білі трусики-шорти на високій посадці. Зірка розпустила волосся, вона вигнулася, щоб ще більше виділити пружні сідниці.

Красуня прочинила губи і подивилася в дзеркало.

Майже за добу пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Супер😘 обожнюю😘 з ДН😘", "Хороша іменинниця🔥❤️", "З днем народження", "невдала білизна!!!!....А так дуже красива!!!!З днем народження!!!!", "Вітаю з днем народження , бажаю щастя , здоров'я, мистецьких успіхів і всього найкращого", "Яка солодка фігурка, які ніжні булочки..", "Хороша 😮", "Хороша Маша, та не наша.😢", "Котик, з днем народження 🥳", "Королева краси !", "Сексі", "Пушап ?", "Дуже добре", "Татова хороша дівчинка 😘", "З Днем Народження!Домашнього затишку.Родинного тепла!!!😍😍😍👌", "Я б тобі дав би!", "Така сексуальна і красива.Будь щаслива мила,бережи себе", "З Днем народження, шикарна", "Шикарна🌹", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на фан-сторінці Ольги Серябкіної з'явилися два гарячих знімка. Артистка позувала в купальнику. Верх хоч і прикривав груди, але все ж можна було побачити найінтимніше.

Крім того, не можна не помітити пружний живіт співачки і тонку талію.

Оля позувала з розпущеним волоссям, дивлячись у камеру, і відкривши пухкі губи.

Нагадаємо, экс-солістка "Срібло" блиснула вигинами в пікантних позах: "Просто бомба!"

Як повідомляла Politeka, экс-солістка "Срібло" в одному купальнику показала, чим спокушає чоловіків: "Жарко тобі"

Також Politeka писала, що напівгола екс-солістка "Срібло" Серябкіна подратувала фанатів: "Яка ж Оля ти..."