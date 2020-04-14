Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", сверкнула достоинствами в откровенном наряде

В одной из фан-групп Ольги появился откровенный кадр, где она позирует перед зеркалом, пишет Politeka.net.

Звезда стояла в лифчике, из которого выпирали сочные груди. Тонкие лямки белья едва удерживали лифчик, в котором біли прелести Ольги.

Стройные ножки, тонкая талия и красивый живот также заслуживают внимания.

Также на звезде были белые трусики-шорты на высокой посадке. Звезда распустила волосы, она выгнулась, чтобы еще больше выделить упругие ягодицы.

Красотка приоткрыла губы и посмотрела в зеркало.

Почти за сутки пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Супер😘 обожаю😘 с ДР😘", "Хороша именинница🔥❤️", "С днём рождения", "неудачное бельё!!!!....А так очень красивая!!!!С днём рождения!!!!", "Поздравляю з днем рождения , желаю щастя , здоровья , творчиских успехов и всего самого лучшего", "Какая сладкая фигурка, какие нежные булочки..", "Хороша 😮", "Хороша Маша да не наша.😢", "Котик, с днём рождения 🥳", "Королева красоты !", "Секси", "Пушап ?", "Очень хорошо", "Папина хорошая девочка 😘", "С Днём Рождения!Домашнего уюта.Семейного тепла!!!😍😍😍👌", "Я бы тебе дал бы!", "Такая сексуальная и красивая.Будь счастлива милая,береги себя", "С Днём рождения, шикарная", "Шикарная🌹", - написали пользователи сети.

Напомним, на фан-странице Ольги Серябкиной появились два горячих снимка. Артистка позировала в купальнике. Верх хоть и прикрывал грудь, но все же можно было увидеть самое интимное.

Кроме того, нельзя не заметить упругий живот певицы и тонкую талию.

Оля позировала с распущенными волосами, смотря в камеру, и приоткрыв пухлые губы.

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