Актор Федір Добронравов, відомий по ролі Івана Будька в серіалі «Свати», показав, з ким проводить карантин

Як передає Рoliteka.net, на карантині Добронравов майже весь час проводить зі своїми онуками, яких у нього три. Варвара, Василина і Вероніка в захваті від того, що їх улюблений дідусь тимчасово звільнився від зйомок, і проводить час з ними.

Артист розповів, що багато грає з дівчатками, читає їм казки. Актор зазначив, що щасливий бути в колі сім'ї в такий непростий час.

«Весь світ зупинився, не знаю, до чого це призведе і як вплине на економіку. Але мої рідні і близькі поруч. І я щасливий по-своєму. У всьому є свої плюси», - заявив він.

Як відомо, через карантин скасували більшість зйомок, тому артисти залишилися без роботи, і мають можливість провести свій вільний час з сім'єю. Зйомки "Сватів" проходили в Мінську теж були зірвані. Поки не ясно, чи буде переноситися прем'єра через карантин.

Відзначимо, що в коментарях до новини дуже тепло висловилися про Федора Добронравова.

«Мило, зворушливо, щастя вашій родині», «Онуки хоч пораділи діду», «Ось вже воістину всенародний улюбленець. Кого не запитай, його люблять усі. Таких акторів одиниці», «А онука дуже схожа на діда», "Пощастило їй з дідусем", - пишуть користувачі мережі.

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