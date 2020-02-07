Російська актриса Тетяна Кравченко з'явилася в дуже незвичному образі

Знімок, імовірно зі спектаклю, зірка «Сватів» опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net . На фото актриса сидить на стільці на чорному тлі. Одягнена вона в чорну блузу з ледь помітними квітами. На голові у Кравченко темний обруч.

«Всім доброго дня», - підписала актриса фото, хоча знімок не дуже гармонує з цим побажанням, адже більше схожий на траурний образ.

Незважаючи на це, за короткий час пост зібрав понад 2000 лайків. Шанувальники Кравченко не перестають хвалити свого кумира за прекрасну гру.

«Найпозитивніша актриса! Дивишся на вас і жити хочеться», «Обожнюю вас!», «Хотіла побажати вам міцного здоров'я, творчих успіхів», «Доброго...Робота дає сили жити...», «Вся наша родина просто в захваті від вас ви просто супер! Найкраща актриса у світі!», «Я дивлюся зараз Сватів вже в мільйонний раз і думаю, яке щастя, що Ви грали в цьому серіалі, спасибі», «Ви моя улюблена актриса! Із задоволенням дивлюся фільми з вашою участю! Довгих років вам життя!», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що популярний серед українців і росіян серіал «Свати» повернеться на екрани в 2021 році. До своїх ролей повернуться всі актори серіалу, включаючи Тетяну Кравченко. Як відомо, зйомки частково пройдуть в Білорусі. Прем'єра серіалу відбулася ще в 2008 році, він швидко завоював любов глядачів завдяки чудовому акторському ансамблю.

Додамо, що Тетяна Кравченко виступала в аннексованому Росією Криму. Її колега по серіалу Федір Добронравов також гастролював на українському півострові, через що йому навіть заборонили в'їжджати в Україну. Правда, пізніше СБУ скасувала цю заборону, оскільки суд визнав його незаконним.

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