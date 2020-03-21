Російська актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи Будько в "Сватах", вирішила згадати улюблений момент з серіалу

Як передає Politeka.net, відео вона опублікувала у своєму Instagram.



"Найкращий момент", - підписала вона свій пост.

На кадрах зображені кадри з однієї з серій 5-го сезону, де сім'я Будьків-Ковальових виконую пісню "Там, де клен шумить" в таборі Артек.

Варто відзначити, що 5 сезон вийшов на екрани ще в 2001 році, за три роки до окупації Криму.



Цей фрагмент виявився улюбленим не тільки у актриси, але і в багатьох її підписників.

В коментарях до посту вони просто засипали актрису схвальними відгуками.

"Це один з моїх улюблених фрагментів","Дивилася і дивлюся, але останні серію обливаюся сльозами люблю люблю", "От як раз буду дивитися зараз!!!Той самий момент!", "Серія - ульотна!!! Постійно переглядаємо", "Як я люблю цю пісню і цей фільм", - писали під постом актриси.

Раніше артистка виклала на своїй сторінці в Instagram кадр з четвертого сезону "Сватів", дії якого відбувалися в Криму.

На фото вона зображена сидячи за столом у своєму незмінному халаті. Четвертий сезон серіалу знімали в Криму і згідно зі сценарієм, сім'я Будьків і Ковальових прилітають в табір «Артек», щоб відвідати онуку.

"Спогади...", - з ноткою ностальгії вона підписала свій пост.

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