Російська актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи Будько в "Сватах", вирішила згадати улюблений момент з серіалу
Як передає Politeka.net, відео вона опублікувала у своєму Instagram.
"Найкращий момент", - підписала вона свій пост.
На кадрах зображені кадри з однієї з серій 5-го сезону, де сім'я Будьків-Ковальових виконую пісню "Там, де клен шумить" в таборі Артек.
Варто відзначити, що 5 сезон вийшов на екрани ще в 2001 році, за три роки до окупації Криму.
Цей фрагмент виявився улюбленим не тільки у актриси, але і в багатьох її підписників.
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В коментарях до посту вони просто засипали актрису схвальними відгуками.
"Це один з моїх улюблених фрагментів","Дивилася і дивлюся, але останні серію обливаюся сльозами люблю люблю", "От як раз буду дивитися зараз!!!Той самий момент!", "Серія - ульотна!!! Постійно переглядаємо", "Як я люблю цю пісню і цей фільм", - писали під постом актриси.
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