Актер Фёдор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», показал, с кем проводит карантин

Как передает Рoliteka.net, на карантине Добронравов почти все время проводит со своими внучками, которых у него три. Варвара, Василиса и Вероника в восторге от того, что их любимый дедушка временно освободился от съемок, и проводит время с ними.

Артист рассказал, что много играет с девочками, читает им сказки. Актер отметил, что счастлив быть в кругу семьи в такое непросто время.

«Весь мир остановился, не знаю, к чему это приведет и как повлияет на экономику. Но мои родные и любимые рядом. И я счастлив по-своему. Во всем есть свои прелести», - заявил он.

Как известно, из-за карантина отменилось большинство съемок, поэтому артисты остались без работы, и имеют возможность провести свое свободное время с семьей. Съемки "Сватов" проходили в Минске тоже были сорваны. Пока не ясно, будет ли переноситься премьера из-за карантина.

Отметим, что в комментариях к новости очень тепло высказались о Федоре Добронравове.

«Мило, трогательно, счастье вашей семье», «Внуки хоть порадовались деду», «Вот уж поистине всенародный любимец. Кого не спроси, его любят все. Таких актёров единицы», «А внучка очень похожа на деда», "Повезло ей с дедушкой", - пишут пользователи сети.

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