Відома співачка Світлана Лобода здивувала сміливим кадром, на якому позувала в одній лише білизні

В цей раз знаменита артистка представила новий кадр з фотосесії, в якій з'явилася в одній лише чорній мереживній білизні і з яскравим макіяжем на обличчі. Чуттєвий кадр зірки в приглушених тонах тут же викликав ажіотаж серед шанувальників, повідомляє Politeka.

Так, на новому фото, представленому на сторінці Світлани в Instagram, вона позувала на білосніжній м'якій постелі, прикривши груди мереживною білизною без бретелей. Голова зірки трохи повернута в бік, тому можна рассмотрять блискучий макіяж артистки з акцентом на пухкі червоні губи.

«Мій графік збився, укладаюся після півночі, прокидаюся до обіду. ніколи так багато не спала ....😍», - пише Лобода під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«В усьому є свої плюси))) отак напругу знімають, сном❤️❤️», «Добрий день, Світлана 😂❤️», «Я сплю 😂», «добрий день ❤️», «Ця фотографія більше схожа на обкладинку або промо фото синглу,так що я починаю хвилюватися 🥵», «Мені здається, зараз з графіком у всіх напруга 😂», «Чим більше спиш, тим менше порушень...».

До цього знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з шанувальниками. Зазначимо, артистка раніше не проводила онлайн-бесід і чатів з шанувальниками, а також вкрай рідко зверталася до них в Instagram.

Після того, як зірка вирушила на самоізоляцію з дітками у власному будинку, вона почала активно вести соціальні мережі, представляти раніше не публикованные кадри з концертів і навіть проводити прямі ефіри з колегами. Цього разу зірка не втрималася від бесіди з власною аудиторією.

Щоб привернути увагу аудиторії, зірка представила новий кадр, на якому вона сидить на дивані в незвичайній позі, роблячи селфи на свій телефон. Одягнена Світлана в сині джинси і в темний светр з коміром, який закриває шию. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

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