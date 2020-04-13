Известная певица Светлана Лобода удивила смелым кадром, на котором позировала в одном лишь белье

В этот раз знаменитая артистка представила новый кадр из фотосессии, в которой появилась в одном лишь черном кружевном белье и с ярким макияжем на лице. Чувственный кадр звезды в приглушенных тонах тут же вызвал ажиотаж среди поклонников, сообщает Politeka.

Так, на новом фото, представленном на странице Светланы в Инстаграм, она позировала на белоснежной мягкой постели, прикрыв грудь кружевным бельем без бретелей. Голова звезды чуть повернута в сторону, поэтому можно рассмотрять блестящий макияж артистки с акцентом на пухлые алые губы.

«Мой график сбился, укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду. никогда так много не спала ....😍», - пишет Лобода под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Во всём есть свои плюсы))) вот так напряжение снимают, сном❤️❤️», «Добрый день, Светлана 😂❤️», «Я так же сплю 😂», «добрый день ❤️», «Эта фотография больше похожа на обложку или промо фото сингла,так что я начинаю волноваться 🥵», «Мне кажется, сейчас с графиком у всех напряженка 😂», «Чем больше спишь, тем меньше нарушений...».

До этого знаменитая артистка появилась в домашнем образе перед объективом, чтобы записать прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм с поклонниками. Отметим, артистка ранее не проводила онлайн-бесед и чатов с поклонниками, а также крайне редко обращалась к ним в Инстаграм.

После того, как звезда отправилась на самоизоляцию с детками в собственном доме, она начала активно вести социальные сети, представлять ранее не публикованные кадры с концертов и даже проводить прямые эфиры с коллегами. В этот раз звезда не удержалась от беседы с собственной аудиторией.

Чтобы привлечь внимание аудитории, звезда представила новый кадр, на котором она сидит на диване в необычной позе, делая селфи на свой телефон. Одета Светлана в синие джинсы и в темный свитер с воротником, который закрывает шею. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

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