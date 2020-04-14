Через поширення китайської вірусу по всьому світу, порушилися не тільки плани простих людей, але й знаменитостей

Деякі зірки планували в цьому році або зіграти весілля, або розлучитися, але в режимі самоізоляції це зробити неможливо.

Співачка Кеті Перрі завагітніла від актора Орландо Блума. Дитина повинна з'явитися на світ через кілька місяців, написали rusevik.ru.

Весілля артистів повинно було відбутися в Японії. На торжество планувалося пригласть 150 осіб, проте, за зазначеною причини, свято перенесли на невизначений термін.

Британська принцеса, герцога Ендрю, Беатріс хотіла вийти заміж за коханого Едоардо Мапеллі-Моцці. Однак весілля довелося перенести, і вже в третій раз. Нова дата поки не призначена.

Фанати вважають, що перенесення святкування - це «поганий знак».

Варто відзначити, що свято має відбутися у травні, а гості замість подарунків повинні були пожертвувати гроші на благодійність.

Поп-зірка Дженніфер Лопес говорила про весілля з бойфрендом Алексом Родрігесом ще в минулому році. Парі довелося перенести святкування і нова дата невідома.

У планах було провести розкішну церемонію одруження улітку 2020 року.

Співачка Лоліта Мілявська хотіла розлучитися з Дмитром Івановим у минулому році. Однак поки розлучитися подружжя не може. Варто відзначити, що саме чоловік захотів розстатися. У відповідь Лоліта Мілявська найняла відомого адвоката Сергія Жоріна і зажадала в суді визнати шлюб фіктивним.

Через масові захворювання слухання справи відкладаються. Сама ж артистка вже будує відносини з новим обранцем. Їм є бізнесмен, ім'я якого вона поки не називає.

Російський репер Джиган і його дружина Оксана Самойлова готуються до розлучення. Дівчина подала заяву в березні нинішнього року.

Відомо, що образ ідеальної сім'ї порушив сам репер. Його поведінка, а також постійні зради довели Самойлову. Тепер мати чотирьох дітей вважає, що нехай краще у чад буде одна мама, ніж такий батько.

Нагадаємо, Лоліта раптово згадала про своє коріння і заспівала українською: "Ого, неймовірно!"

Як повідомляла Politeka, скандальна Лоліта накинулася на росіян з-за епідемії, не добирала слів: «Хворі люди».

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