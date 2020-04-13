Знаменита українська співачка Настя Каменських показала струнке тіло, розкривши секрет свого схуднення

Як відомо, після настання карантину Настя не стала закриватися вдома і безцільно проводити звільнений робочий час. Молода співачка організувала для власної аудиторії ранкові онлайн-тренування, розповіла про схуднення і навіть надала назву додатків, які допомагають правильно розраховувати калорії, пише Рoliteka.net.

Отримавши безліч позитивних відгуків, співачка вирішила не зупинятися на досягненому і перетворила звичайні тренування в цілий мотиваційний курс про життєвий баланс під назвою «Життя в стилі NK». Сьогодні на сторінці зірки в соціальній мережі вже з'явився перший уривок з тренування (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами Насті, у неї в планах провести цілий цикл тренувань:

«По вашим відгукам я зрозуміла, що нон-стоп відео з тренуваннями будуть дуже корисні. Тому качаємо свої «Кім» і робимо це обов'язково вдома, щоб до літа ми могли покрасуватися підтягнутими формами. І я з нетерпінням чекаю на своєму практичному курсі «Життя в стилі NK», де я поділюся своїми секретами збалансованої життя, адже не тільки спорт робить наше життя наповненим», - повідомила співачка.

У свою чергу прихильники під відеозаписом з тренування в Instagram залишили кілька сотень позитивних відгуків про ініціативу Насті.

Раніше артистка звернулася до шанувальників за допомогою незвичайного домашнього кліпу. Примітно, що музичний скетч вона записала на п'яти мовах: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою.

«Включаємо класний репчик і піднімаємо собі настрій! 😎 Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! 💪», – написала Каменських під новим постом.

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