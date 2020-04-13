Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала стройное тело, раскрыв секрет своего похудения

Как известно, после наступления карантина Настя не стала закрываться дома и бесцельно проводить освободившееся рабочее время. Молодая певица организовала для собственной аудитории утренние онлайн-тренировки, рассказала о похудении и даже предоставила название приложений, помогающих правильно рассчитывать калории, пишет Рoliteka.net.

Получив множество положительных отзывов, певица решила не останавливаться на достигнутом результате и преобразовала обычные тренировки в целый мотивационный курс о жизненном балансе под названием «Жизнь в стиле NK». Сегодня на странице звезды в социальной сети уже появился первый отрывок из тренировки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Насти, у нее в планах провести целый цикл тренировок:

«По вашим отзывам я поняла, что нон-стоп видео с тренировками будут очень полезны. Поэтому качаем свои «Ким» и делаем это обязательно дома, чтобы к лету мы могли покрасоваться подтянутыми формами. И я всех с нетерпением жду на своем практическом курсе «Жизнь в стиле NK», где я поделюсь своими секретами сбалансированной жизни, ведь не только спорт делает нашу жизнь наполненной», - сообщила популярная певица.

В свою очередь поклонники под видеозаписью с тренировки в Инстаграм оставили несколько сотен положительных отзывов об инициативе Насти.

Ранее артистка обратилась к поклонникам при помощи необычного домашнего клипа. Примечательно, что музыкальный скетч она записала на пяти языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком.

«Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎 Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! 💪», – написала Каменских под новым постом.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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