Українська співачка Джамала, яка незабаром вдруге стане мамою, показала, як виглядає в обтягуючій кофті

Зірка хвалилася великим животом прямо на підлозі, пише Politeka.net.

Артистка позувала у прозорому топі з квітковим принтом. Крізь наряд, крім краси в ліфчику, було видно великий живіт.

Грайлива Джамала посміхалася, нахилившись до камери, або поставши в профіль.

Крім зазначеного верху, на зірці були темні джинси з дірками в районі колін.

Співачка розпустила волосся і посміхалася в камеру. На обличчі красуні, ймовірно, не було ні граму макіяжу.

"Ранкова", - підписала кадри артистка.

За сім годин пост зібрав майже 30 тисяч лайків та багато коментарів.

"Чудова 🖤", "Дуже ніжна і мила 🌸😊", "Ааааа!!!❤️ Вітаю, як же круто!", "Джамала джан! Доброго ранку. Бережи себе , ми дуже тебе любимо", "Сонечко Джа 🌞💛🧸🥰", "Яка красива ❤️❤️", "Пузатик Маршалла🥰", "❤️❤️❤️ будь здорова", "Незвичайний талант Душі ❤️❤️❤️❤️", " Ніжні і теплі фото😍", "Красотулечка!!!! В цей раз в очікуванні доні!! 😍", "КРАСА❗", "Неймовірна ❤️", "Я дуже хочу щоб у вас народилася дівчинка! Доброго раночку! ❤️", "по животику видно що буде хлопчик 😁", "Красуня 🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️", "Доброго дня Вам 🌅", "Ніжна, тендітна ...", "Яка ви красива", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала позувала на підлозі, приклавши руку до животика. Вона підняла підборіддя в бік і заплющила очі. При цьому її волосся було розпущене і спустилося з плечей.

В пості зірка зізналася, що перша вагітність була нею проведена в роботі. Також артистка активно займалася спортом і зустрічалася з друзями.

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