Мати молдавського співака, зіркового тренера шоу "Голос країни" Дана Балана, Людмила, зробила синові сюрприз під час останнього ефіру, 12 квітня

Будучи на батьківщині відомою артисткою і телеведучою, Людмила Балан вирішила підтримати сина виступом на проекті. Жінка виконала традиційну весільну пісню "Горіла сосна, палала".

Незважаючи на те, що численні фанати Дана і його колеги, співачки та судді цього ж шоу Тіни Кароль, охоче вірять в їх пристрасний роман, мати артиста поставила крапку, назвавши їх відносини "колаборацією" (тобто процесом спільної діяльності в якій-небудь сфері двох і більше людей або організацій для досягнення спільних цілей), відповідаючи на запитання ведучої Каті Осадчої, чи вірить вона в їх зв'язок. Також Людмила зазначила, що "у неї (Кароль, - ред.) з сином однакові смаки".

Таким чином, стає зрозуміло, що ніякого роману між цими артистами немає. Мати любляча свого сина, ніколи не назвала б майбутню сім'ю "колаборацією".

Яким же буде розчарування фанатів, коли після закінчення шоу закінчаться всі ці обійми, поцілунки в щічку й інші приємні моменти, які Тіна і Дан зараз так щедро показують на камеру.

Раніше ми повідомляли, на фан-сторінці Кароль з'явилися кадри з останнього ефіру "Голосу", на яких Тіна постала в оточенні Балана і його матері. Судячи з фото, Людмила не тільки засмущала співачку своєю появою, але ще й, схоже, виступила разом з нею.

Шанувальники, незважаючи ні на що, продовжують сподіватися, що між Даном і Тіною все ще можуть зародитися справжні почуття.

«Тіна копія мама, значить він одружується 👍», «Від неї всього можна очікувати», «Я дуже чекаю цього моменту.🤣❤️», «Схоже буде весілля», - пишуть в коментарях.