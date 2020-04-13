50-летняя украинская певица Ирина Билык часто делится в соцсети снимками младшего сына Табриза, которому сейчас 4 года, но вот фото со старшим, 20-летним Глебом, публикует очень редко

Как передает Politeka.net, недавно Билык принимала участие с младшим сыном в фотосъемке для журнала, звезда опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

Ирина предстала в элегантном образе: черном платье с полупрозрачной длинной юбкой, пиджаке и белой шляпке. Мальчика нарядили в темные джинсы, белую рубашку и синий пиджак.

"Недавно в интервью журнала @womanmagazineua я сказала, что лучший подарок в моей жизни - это мои сыновья! А какой подарок для вас самый лучший в жизни?", - подписала фото звезда.

Примечательно, что многие стали спрашивать у Билык, почему она пишет о двух детях, а на фото нет старшего сына.

"А чего только один сын на фото?"

"Вижу только одного сына"

Ранее Ирина рассказывала, что Глеб не любит фотографироваться, поэтому кадры с ним - такая редкость. В частности, из последнего, чем делилась певица, это фото Глеба с его 20-летия, а также со свадьбы артистки Алины Гросу, на которую они были приглашены.

Так, на первом снимке Глеб с мамой предстали крупным планом. Артистка сопроводила фото поздравлением с днем рождения: "Мой любимый Сыночек! Тебе сегодня 20!! Ты учишься, работаешь, любишь прекрасную девушку, путешествуешь, добр к старикам, детям и кошкам. Ты любишь нас и мы тобой гордимся!! Пускай все самое хорошее и лучшее будет у тебя в твоей жизни!!! С Днем Рождения, Глеб!"

На втором снимке наследник певицы предстал вместе со своей девушкой Алисой.

"Следующие в очереди", - подписала кадр гордая мать, поделившись им в Инстаграм, сопроводив хештегами: "Глеб и Алиса", "дети – это чудо", "любовь", "я – счастливая мама".

Напомним, Ирина Билык после скандала с Зеленским сделала заявление.

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