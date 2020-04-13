21-річна українська модель, переможниця конкурсу краси "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь вразила зовнішністю без косметики

Як передає Politeka.net, красуня поділилася кадрами в "сторіз", на яких порівняла саму себе в Instagram і реальному житті.

Так, дівчина спеціально не фарбувалася заради більш природніх фото, надівши худі рожевого кольору і натягнувши капюшон. Леоніла постала крупним планом у лежачому положенні (модель максимально наблизила камеру), давши можливість користувачам гарненько її розгледіти. Судячи з виразу обличчя, здається, що у Леоніли поганий настрій або вона на когось ображена, так як модель "надула губки", та її погляд дещо сумний.

Хоча численні шанувальники погодяться, що приводу для смутку у красуні немає. Неможливо не помітити, як ідеально виглядає шкіра її обличчя - "гладенька, як шовк". Очевидно, модель знає секрети, як зберегти молодість і свіжість шкіри.

Раніше ми розповідали, Леоніла без тіні збентеження зачарувала публіку відвертим фото (до речі, саме з ним вона і порівнює себе "домашню"). На дівчині з одягу тільки спокусливий чорний купальник, який прикриває рівно стільки, щоб не перетнути межу пристойності, і стильні сандалі.

Гаряча брюнетка прийняла звабливу позу: Леоніла всілася своїми "булочками" на східцях сходів, широко розставивши ноги. При цьому лямки купальника зібрала наперед настільки, що злегка засвітила свої соковиті "персики". А від звабливих вигинів її стегон і зовсім можна втратити дар мови.

"ти приголомшлива, а твої ноги прекрасні! 🌹🇺🇸"; "Така мила !!!! 💕💕💕💕 Ти виглядаєш як ангел !!! 💕💕"; "захоплююча дух тіло, малятко", - писали в коментарях.

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