Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва здивувала невеликим роликом, на якому її буквально підпалили в ефірі нового шоу

Як відомо, кожен день Даша намагається оновлювати свій профіль в Instagram і представляти нові та інтригуючі кадри. В цей раз в розділі Сторі артистка здивувала кадрами з нового шоу, яке зараз виходить на українському телеканалі, пише Politeka.

На показаному ролику - невеликому превью майбутнього ефіру, дівчина позувала під час "гарячого" масажу. Даші довелося скинути білизна і сховатися спеціальною тканиною, щоб її підпалили. У записі також можна помітити, як здивована артистка скрикує, намагаючись озирнутися.

Також у Сторі Даша вирішила розповісти про те, роботи яких фотографів вона віддає перевагу, як тренувалася ще до настання карантину і навіть представила кілька кадрів з останнього кліпу, на якому блиснула ідеальними формами в чорному білизна.

Раніше на новому фото артистка з'явилася в кімнаті з панорамними і світлими вікнами. На ній: чорна джинсова спідниця і серій светр, який підкреслив її форми. Волосся Даші зібрані у високий тугий пучок, а на її обличчі легкий макіяж. Сама вона дивиться в бік від об'єктива з серйозним виразом обличчя.

«Дикість, коли люди кажуть: “Боже весь час гола, весь час з голою дупою.” Дуже шкода таких людей, тому що для мене оголене тіло — це мистецтво. Це найщиріше стан жінки. Я не буду говорити банальних фраз про те, що людина приходить у світ голий. Людина під час найпотаємніших подій голий. Люди це все паплюжать і, в силу якихось своїх внутрішніх заломлень, ставляться до цього по-іншому»», – Даша написала під новим постом.

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