Відома співачка Тіна Кароль своїми обіймами з мамою Дана Балана довела артиста до межі

Увечері, в неділю 13-го квітня, відбувся черговий ефір шоу "Голос", який відвідала несподівана гостя - зіркова мама артиста Дана Балана і здивувала своїм зверненням до Кароль, з якою молодому співакові вже дуже давно приписують бурхливий роман, повідомляє Politeka.

Так, на фан-сторінці Кароль з'явився невеликий ролик з одним з найбільш пікантних моментів ефіру - виступом мами артиста і танцями растроганной Тіни з Даном.

Людмила вирішила заспівати пісню українською мовою, яку зазвичай співають молодятам на весілля. Вчинок жінки не тільки розчулив і здивував шанувальників, але ще й чимало вразив самого Дана - співак ледь стримував емоції і навіть шанувальники відзначили: у артиста очі були на мокрому місці.

«Це слід було очікувати💜 Приголомшлива жінка тітка Люда💜 Мама такого сина, як Дано💜», «Мама дуже красива, а тіночка теж.. бери дан балан.. В дружини. Будеш щасливий», «», «Це було очікувано, адже стільки любові і душі було в цьому виконанні і в людях, для кого це було призначене, хто був центром вчорашнього ефіру 😻❤️», «У Дана очі на мокрому місці», «Як Тіна схожа з мамою Дана😍 спостерігати за цими щасливими - одне задоволення 🕊», - написали користувачі.

Раніше сообащлось, що приписують роман зіркам Дану Балану і Тіні Кароль набирає обертів. Цього разу пара підкорила шанувальників запальними танцями під відому мелодію. Артисти мило трималися за руки і кружляли біля сцени, весело сміючись і дивуючи.

Кадри одного з пикантнейших моментів їх танцю були представлені також на фан-сторінці Тіни Кароль в соціальній мережі Instagram.

«Ех, Дан 😃 втрачаємо хлопця, поплив...😍😍😍 Тіна все його кудись веде, а він і радий.. сонечка», «ДанТина і Фантіни best friends?🙏❤️😍», «Щасливі 🧩🧩 Ними можна милуватися вічно», «Дан, що ти зробив з Тіною?🙈», «Неееет, найцікавіше через 2 тижні 😻 команда Тіни, приїзд матусі Дана❤️❤️❤️ ой, серце не витримає, напевно 😂», «Тіна в цей раз веде ці танці баланцы 😁», «Улюблені і неповторні 💛💛💛», – написали користувачі.

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