Анастасія Волочкова показала, як тренується під час карантину

Скандальна російська балерина незважаючи на карантин продовжує займатися танцями. Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася новим знімком біля балетного станка.

На фото Волочкова сидить на підлозі в білому боді, схрестивши ноги перед собою. При цьому на знімку можна помітити, що її ступні виглядають не кращим чином: судячи по всьому, зірку посилено тренувалася. На одній нозі навіть можна помітити пластир. Пуанти Волочкова стомлено поклала поруч із собою.

Сама артистка на фото виглядає виснаженою і неабияк втомленою. Її загальний вигляд не прикрашає і не надто вдалий макіяж, через який рум'яна виглядають, як коричневі плями на щоках.

«Печалька, звичайно, від усього того, що відбувається...», - втомлено підписала знімок Волочкова.

До цього ми писали, що балерина представила фото, на якому позувала в незвичайному образі на тлі храму, який відвідала в честь свята. Знаменитість засвітилася у величезних розмірів шубі з леопардовим принтом і незвичайними вовняними чобітьми.

Примітно, що храм зірка відвідала в чорних спортивних штанях, однак не забула надіти на голову білу хустку:

«Сьогодні початок Страсного тижня... В цей час буває особливо багато спокус... Потрібно бути уважними.. Не обозляться, не допускати в серці гнів і агресію. Краще в цей час простити образи, засмучення і більше молитися.

Я бажаю всім милі і міцності для того, щоб будь-які випробування і труднощі долати з честю і гідністю. Бережи Вас Бог. #анастасияволочкова #волочкова», - пише Волочкова.

Нагадаємо, Волочкова з волохатими ногами вразила зовнішнім виглядом в храмі.

Як повідомляла Politeka, Волочкова підкреслила свої пишні форми червоним мереживом.

Також Politeka писала, що Волочкова показала, чим спокушає коханця в сірому боді.