Російська актриса Христина Асмус розповіла про те, як готується відзначати свій день народження

На жаль для популярної актриси, цей день народження їй доведеться відзначати вдома на карантині. Однак, Христина не впадає у відчай, і намагається знайти вихід навіть з такої ситуації. Так, зірка вирішила влаштувати вечірку з нагоди свята в соцмережах. Як повідомляє Politeka.net, про це Асмус оголосила на своїй сторінці в Instagram.

«Завтра у мене День народження! Який я точно запам'ятаю надовго. З цієї нагоди, я запрошую тебе... так-так, саме ТЕБЕ на свою вечірку Завтра о 17:00 я проведу прямий ефір, в якому буду дарувати вам подарунки!!!!! До зустрічі! Чи що», - написала знаменитість.

Свій пост вона супроводила нової домашньої фотографією. На ній Асмус сидить на дивані, широко розставивши ноги. На ній стильний брючний костюм блакитного кольору, проста біла кофта і білі кеди. Актриса дивиться в камеру і легенько всміхається.

Крім того, Асмус вирішила порадувати своїх шанувальників справжнім запрошенням на день народження. Вона опублікувала яскраву картинку зі своїм фото в забавному ковпаку і з келихом в руках і написала на ній, що запрошує всіх бажаючих на своє свято.

Шанувальники зірки не могли проігнорувати таку пропозицію.

«Кра-су-ня», «Прекрасна дівчина! Обов'язково прийду», «Ахаха в кедах і без шкарпеток», «Яка ви молодець!!! Дуже чесний і позитивний чоловічок», - пишуть люди.

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