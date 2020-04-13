27-річна українська співачка Олександра Зарицька, вокалістка групи KAZKA, збентежила спопеляючим фото
Як передає Politela.net, зірка поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайному образі. На ній темно-гірчичне пальто, світло-коричнева хустка й чорний капелюх. Бліде обличчя з брудними розводами від пилу і розпатлане волосся доповнили "дику" картинку.
Кадр зірка підписала рядками з нової пісні KAZKA Baby i'm OK, створеної спільно зі швейцарською групою KADEBOSTANY. Раніше Зарицька повідомляла, що кліп на цю композицію обидві команди знімали в Стамбулі.
"Крута команда 〰️ рейс Київ - Стамбул 〰️ 2 дні і як результат неймовірна відео робота 🤍 на наш спільний трек зі швейцарським гуртом @kadebostany_official під назвою BABY i'm OK 💌 Це був чарівний досвід✨", - ділилася вокалістка.
За кілька годин фото зірки зібрало 2 000 "сердечок", а також купу хвалебних коментарів.
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"Цей погляд🔥"
"Цей погляд ладен перевернути кожного👽🔥"
"Дуже гарна фотка ❤️"
"Ну ти і небезпечна Сашка,🔥🔥 агонь ❤️💋"
Раніше ми повідомляли, Зарицька розповіла деталі своїх романтичних відносин з іноземцем в програмі "Ранок з Україною".
Коли пара познайомилася, хлопець не знав, що Саша – співачка. Вони весело проводили час удвох і зустрічалися за кордоном.
«Він не те, що прям іноземець. Він говорить російською. Просто не розуміє українську взагалі і пісні теж. Коли ми познайомилися, він не знав, хто я. Це сталося на музичному фестивалі. Дуже класно провели час, а потім вели зустрічі не в Україні», – поділилася Зарицька.
Нагадаємо, що пишногруда Олександра Зарицька приголомшила змінами у зовнішності, дуже сміливо: «Прямо на обличчі…».
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