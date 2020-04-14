Костянтин Меладзе - маніпулятор, який бачив у учасницях ВІА Гри не артисток, а жінок

Про це в ефірі з Олею Поляковою відверто розповіла екс-ВІА Гра Анна Седокова, передає Politeka.net.

Незважаючи на те, що Анна Седокова тільки два роки пробула у ВІА Грі, її досі розпитуюють про спільну роботу з Вірою Брежнєвою та Надією Грановською.

За її словами, Костянтин Меладзе - умілий маніпулятор, який спеціально створював нездорову конкуренцію всередині колективу.

«Ми оголосили один одному холодну війну. Вона в принципі, досі йде. Ми всі дуже мило спілкуємося один з одним, коли доводиться, але, по суті, не любимо. Костя Меладзе весь час жорстко маніпулював нами ні як артистками, а як жінками. Дуже сильна маніпуляція на рівні: «Хто стане моєю музою сьогодні?». Створювалася така конкуренція, в якій ти постійно повинен був доводити, що ти кращий», - відверто зізналася Седокова.

Вона також додала, що ВІА Гра втратила свою популярність після того, як Костянтин Меладзе одружився на Брежнєвій і втратив чоловічий інтерес до учасниць гурту.

«Мені здається, у Кості більше не стоїть на це все діло. А як тільки починає приставати, йому відразу яєчка затискають, і кажуть: «Секундочку! Куди ви дивитеся?». Я думаю, що це саме так, судячи по його постійному такому блаженному виразу обличчя…», — впевнено додала співачка.

Підсумовуючи, Анна Сєдокова також заявила, що її колега по цеху Віра Брежнєва виявилася найкращим маніпулятором, ніж її чоловік.

Виконавиця хіта «Реальне життя» любить демонструвати ідилію в сім'ї, наголошуючи, що Костянтин Меладзе нібито неймовірно щасливий бути її обранцем.

«У мене така щаслива сім'я. Які сварки? Ми грузин і українка. У нас пристрасть», — хвалилася раніше Брежнєва.

Раніше ми розповідали про те, що Анна Седокова створює програму для власного шоу, про яке мріяла багато років.

Зовсім недавно співачка вирішила представити невеликий уривок з інтерв'ю, знятого в рамках шоу, але нарвалася на серйозну критику в мережі.

Зірка вирішила розповісти подробиці свого першого інтерв'ю і здивувати стильним образом – короткий топ, ледь прикриває груди артистки не залишився непоміченим шанувальниками. Також користувачі не дотримали і досить жорстких слів на адресу Анни.

Нагадаємо, Сєдокова оконфузилась разом з коханцем прямо на зйомках

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