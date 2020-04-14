Королева шансону Любов Успенська не витрачає даремно час на самоізоляції

Про це пише Politeka.net.

Російська зірка зробила відверте зізнання у своєму Instagram і розкрила деякі деталі свого особистого життя.

Певно, у Любові Успенської з'явився новий чоловік, якого вона представить публіці в самий найближчий час.

«Я закохалася! І відчула, що цього чоловіка я чекала все своє життя», - написала королева шансону в своєму особистому Instagram.

Цікаво, що в хештегах у Любові Успенської з'явилися такі слова, як пристрасть і надія.

Користувачі пораділи за королеву шансону і побажали їй удачі в особистому житті.

"Супер, щастя вам!" "Ви богиня", "Ти супер, молодець, так тримати", "Ну дуже добре. Це подовжує життя. Я рада за вас", "Ой щастя то яке!", "Вау!", "Ну і хто цей "щасливчик"?", "Вітаю вас", "Любонька, будь щаслива", "І я готовий Вас захистити перед будь-якою м*рзотою, яка на Вас рот роззявила", "Молодець! Все правильно робите. Життя одне...іншого не буде...Любові Вам!" - написали вони у коментарях під публикацией.

Незважаючи на те, що Любов Успенська досі офіційно перебуває у шлюбі з бізнесменом Олександром Плаксиным, в соціальних мережах ходять чутки про можливий роман королеви шансону з Філіпом Кіркоровим.

Приводом для появи таких чуток стала заява Любові Успенської після гучного конфлікту з поп-королем.

Через кілька років сварки Любов Успенська заявила, що цілком може вийти заміж за Філіпа Кіркорова.

«Філіп мені подарував дороге плаття і написав: «Для мене честь – зробити такий подарунок легендарній співачці, як ти!». Сукня дійсно дуже красива – вся в каменях. Я її дуже люблю: вона мені йде. Усі непорозуміння між нами в минулому. Ми друзі, може, ще навіть і одружимося. А чого боятися? Він же любить талановитих. Так що я не проти», - заявила раніше співачка.

Нагадаємо, дочка Успенської накинулася на матір з новими звинуваченнями: "Мене переслідують і...".

Як повідомляла Politeka, Успенська налякала всіх новою зовнішністю, уколи краси не допомогли.

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