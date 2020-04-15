Російський актор Станіслав Садальський забив тривогу і попросив допомоги для Андрія Данилка

Як повідомляє Politeka.net, зірка з Росії звернулася до всіх небайдужих в соціальній мережі Instagram.

Станіслав Садальський часто ділиться з передплатниками історіями про знаменитостей. На цей раз він розповів про проблему, з якою зіткнувся український співак і продюсер Андрій Данилко, який більше відомий за образом Вєрки Сердючки.

"Мені майже не дзвонять зараз додому. Тобто телефонують чи по роботі, або люди, з якими я працюю. Як-то все те чи бояться мене зараз, то думають, що я став іншим. В мені як в людині нічого не змінилося. Але намагаються мене не турбувати...", - процитував Садальський слова Данилко.

Російський актор засмутився з-за такого ставлення до зірки естради. За словами Станіслава Садальського, що в Андрія Данилка досі є багато шанувальників, які пам'ятають його творчість, і попросив користувачів довести це, врятувати артиста від самотності.

"Не знаю, як Україні, але в Росії, Андрій, тебе як і раніше люблять. Підтвердіть люди", - звернувся актор.

Користувачі соціальної мережі відгукнулися на заклик і повідомили, що роботи Андрія Данилка досі радують людей. Вони дуже тепло відкликали про українського артиста в коментарях:

"Андрій - супер професіонал ! Його дуже не вистачає!"; "Андрій - це найкраще що було на естраді.Сміх посмішки емоції.🙏👌👍🙌"; "Люблять і поважають👍"; "Дивовижний артист!!!! Стільки позитиву завжди!!! Добре, все буде добре !!! Тільки почув , і ноги самі в танок !!! Хотілося слухати частіше"; "Віра, зроби мені боляче!😍🔥🔥🔥🤣"; "Та ми вас Андрій втратили вже... шарімся по інету... ютуб мовчить мережі теж... ви де.... виходьте поговорити😉".

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