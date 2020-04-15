Відома українська співачка Мішель Андраде, яка працює з продюсером Потапом, поділилася пікантними кадрами в мережі

Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімках підопічна Потапа відображена в чорному топі, невеликих стильних окулярах і короткому шкіряному плащі, під якої видно мереживні оборки. Варто відзначити, що поли ледь прикривають стегна і оголюють вельми пікантні місця.

В руках у співачки можна помітити поліетиленовий пакет. Ймовірно, вона виносила сміття. В описі Мішель натякнула, що її зняли американські папараці і припустила, що в майбутньому доведеться вибирати більш елегантний наряд навіть для побутових справ.

"TMZ in da house @jetsetterua тепер є привід вбиратися😁🔥", - пише Андраде.

Користувачі соціальної мережі залишили багато захоплених коментарів. Багатьом такий невимушений образ співачки припав до смаку:

"Жерсть, і як так виходить мило, красиво і серьйозно"; " Ти навіть сміття пафосно викидаєш 😂"; "Мішель яка ти краса)) продовжуй так само 🔥"; "Красуня😍"; "Богиня😍"; " Мішель навіть заради того що б вынисти сміття красиво одяглася😂❤️ Не ну а мало що може статися так я буду гарно одягнена😂💜"; "😍😍😍 Ти просто космос".

Нагадаємо, Андраде показала найбільш ефектні пози прямо в кріслі, дочка Потапа оцінила.

Також Politeka повідомляла, що розкішна Мішель Андраде в облягаючому майці показала свою гордість.

А ще Politeka писала, що юна підопічна Потапа влаштувала брудні танці прямо в барі.