Відома українська співачка Мішель Андраде, яка працює з продюсером Потапом, поділилася пікантними кадрами в мережі
Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram.
На знімках підопічна Потапа відображена в чорному топі, невеликих стильних окулярах і короткому шкіряному плащі, під якої видно мереживні оборки. Варто відзначити, що поли ледь прикривають стегна і оголюють вельми пікантні місця.
В руках у співачки можна помітити поліетиленовий пакет. Ймовірно, вона виносила сміття. В описі Мішель натякнула, що її зняли американські папараці і припустила, що в майбутньому доведеться вибирати більш елегантний наряд навіть для побутових справ.
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"TMZ in da house @jetsetterua тепер є привід вбиратися😁🔥", - пише Андраде.
Користувачі соціальної мережі залишили багато захоплених коментарів. Багатьом такий невимушений образ співачки припав до смаку:
"Жерсть, і як так виходить мило, красиво і серьйозно"; " Ти навіть сміття пафосно викидаєш 😂"; "Мішель яка ти краса)) продовжуй так само 🔥"; "Красуня😍"; "Богиня😍"; " Мішель навіть заради того що б вынисти сміття красиво одяглася😂❤️ Не ну а мало що може статися так я буду гарно одягнена😂💜"; "😍😍😍 Ти просто космос".
Нагадаємо, Андраде показала найбільш ефектні пози прямо в кріслі, дочка Потапа оцінила.
Також Politeka повідомляла, що розкішна Мішель Андраде в облягаючому майці показала свою гордість.
А ще Politeka писала, що юна підопічна Потапа влаштувала брудні танці прямо в барі.