Російську співачку Наталю Корольову засудили в соцмережах за безсоромне фото

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість нарвалася на критику через пост на своїй сторінці в Instagram.

Наташа Корольова присвятила публікацію жертвам Другої світової війни - трагедії, яка торкнулася кожної родини в СРСР. Вона поділилася історією про свого дідуся Архипа, що загинув на фронті.

"Вже через місяць День Перемоги – один з небагатьох свят, яке справді об'єднує всю країну. Тому що немає жодної родини, яку б обійшла ця трагедія. Передавати цю пам'ять наступним поколінням – це наш священний обов'язок. Один мій дідусь пройшов всю війну і дійшов до Берліна. В честь другого, загиблого в 44 році під Кенігсбергом, я назвала сина Архипом", - написала російська зірка.

Наташа Корольова розповіла також про акції, під час якої в пам'ять про загиблих воїнів збиралися висадити 27 мільйонів дерев. За її словами, захід перенесли з-за епідемії китайського вірусу.

До такого зворушливого посаді співачка доклала фотографію, яка багатьом здалася недоречною. На ній видно лише легкий топ тілесного кольору. З першого погляду можна подумати, що Наташа Корольова повністю оголена. Багато користувачі розкритикували артистку за невдале вбрання в коментарях:

"Так все правильно сказано. І дуже красиво ви виглядаєте. Єдине в такому вигляді про день перемоги. Ну якось соромно..."; "Прочитала Ваш текст, прям за душу бере. Але побачила голі плечі, до цього тексту, все опустилося🤔"; "Така стаття і в такому вигляді фото.... Це що за неповагу?"; "Ну так,треба було ще фото з подушкою виставити, що дід пишався онукою.😢😢Думати потрібно коли і що виставляти!!!😢😢".

Нагадаємо, юний син Наташі Корольової вирішив піти по стопах батька-стриптизера.

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