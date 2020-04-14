Российскую певицу Наташу Королеву осудили в соцсетях за бесстыжее фото

Как сообщает Politeka.net, знаменитость нарвалась на критику из-за поста на своей странице в Instagram.

Наташа Королева посвятила публикацию жертвам Второй мировой войны - трагедии, которая коснулась каждой семьи в СССР. Она поделилась историей о своем дедушке Архипе, погибшем на фронте.

"Уже через месяц День Победы – один из немногих праздников, который действительно объединяет всю страну. Потому что нет ни одной семьи, которую бы обошла эта трагедия. Передавать эту память следующим поколениям – наш священный долг. Один мой дедушка прошел всю войну и дошёл до Берлина. В честь второго, погибшего в 44 году под Кёнигсбергом, я назвала сына Архипом", - написала российская звезда.

Наташа Королева рассказала также об акции, во время которой в память о погибших воинах собирались высадить 27 миллионов деревьев. По ее словам, мероприятие перенесли из-за эпидемии китайского вируса.

К такому трогательному посту певица приложила фотографию, которая многим показалась неуместной. На ней видно лишь легкий топ телесного цвета. С первого взгляда можно подумать, что Наташа Королева полностью обнажена. Многие пользователи раскритиковали артистку за неудачный наряд в комментариях:

"Так всё правильно сказано. И красиво очень вы выглядите. Единственное в таком виде про день победы. Ну как-то стыдно..."; "Прочитала Ваш текст, прям за душу берёт. Но увидела голые плечи, к этому тексту, всё опустилось🤔"; "Такая статья и в таком виде фото.... Это что за неуважение?"; "Ну да,надо было ещё фото с подушкой выставить, что дед гордился внучкой.😢😢Думать нужно когда и что выставлять!!!😢😢".

Напомним, юный сын Наташи Королевой решил пойти по стопам отца-стриптизера.

Как сообщала Politeka, Королева нашла неожиданную замену Тарзану и поразила вульгарным фото.

Также Politeka писала, что сын Королевой пустился во все тяжкие с известной красоткой за родительские деньги.