Російська актриса Христина Асмус в свій день народження приміряла максимально нескромний образ

З-за карантину зірка "Інтернів" не може відсвяткувати своє 32-річчя з помпою: влаштувати світський вечір або вечірку для друзів. Тому Христина Асмус розважає себе і своїх шанувальників рольовими іграми в Instagram, про це повідомляє Politeka.net.

У святковий день актриса показала в сториз яскравий образ королеви. Вона одягла червоне коктейльне плаття, хутряний кожушок, зробила яскравий макіяж, а також додала собі корону за допомогою вбудованих фільтрів. Під такий зовнішній вигляд припали дуже в тему пісні Ірини Аллегрової, особливо - "Шалена імператриця".

Наостанок знаменитість приклалася до пляшки з шампанським. Невідомо, скільки вона встигла випити до моменту, коли вирішила зняти відео для сториз.

Раніше Христина Асмус розповіла, як збирається відзначати свій день народження в умовах епідемії. Вона оголосила, що збирається влаштувати святкову вечірку в соціальних мережах.

«Завтра у мене День народження! Який я точно запам'ятаю надовго. З цієї нагоди, я запрошую тебе... так-Так, саме ТЕБЕ на свою вечірку Завтра в 17:00 я проведу прямий ефір, в якому буду дарувати вам подарунки!!!!! До зустрічі! Що ль», - написала знаменитість.

Свій пост вона супроводила нової домашньої фотографією. На ній Асмус сидить на дивані, широко розставивши ноги. На ній стильний брючний костюм блакитного кольору, проста біла кофта і білі кеди. Актриса дивиться в камеру і легенько всміхається.

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