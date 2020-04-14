Російська співачка Лоліта записала дивне відео, запропонувавши шанувальникам поділитися з сусідами тим, від чого завтра їм самим буде погано
Коротким роликом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На відео Лоліта постала в домашньому образі з дивною зачіскою на голові. Співачка заколола волосся двома прищіпками, в результаті чого на голові утворилося справжнє гніздо. Крім цього, співачка одягла окуляри з величезним намистом замість шнурочків.
У ролику співачка розповіла, що запускає авторський флешмоб. Вона розповіла, що віддає сусідам усе, від чого їй буде погано завтра. У її випадку це був київський торт і півпляшки джина. Лоліта жалібно попросила це все забрати, зазначивши, що такий її флешмоб.
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«Всім гарного настрою», - підписала Лоліта відео.
За годину відео зірки подивилися понад 155 тисяч разів. В коментарях всі сміються над жартом Лоліти.
«Кофточка знайома).... напевно з Німеччини», «Лола ну підняла настрій. І тобі доброго Мега супер настрою», «А віскарик де? І сухе червоне?!))))», «Лоліта ви класна я б з вами чарочку іншу перекинув. Ви справжня супер. Буде нудно пишіть я в Москві..», «Я тоді віддам колишнього чоловіка, щоб напевно», - пишуть користувачі мережі.
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