У сучасних зірок так часто відбуваються зміни в особистому житті, що за ними дуже важко встежити. Але є й ті, у кого все більш-менш стабільно. Втім, і вони колись мали романтичні стосунки з колегами, про які вже ніхто не пам'ятає

Рoliteka.net згадувала зіркові пари, про союз яких всі давно забули.

Українська співачка Ірина Білик була одружена з хореографом Дмитром Дікусаром, який брав участь в останньому сезоні шоу «Танці з зірками». Їх роман, до речі, теж почався на «Танцях», де Дмитро був партнером Ірини.

50-річна Дженніфер Лопес, яка в 2020 році опинилася на піку своєї кар'єри, виступивши на Супербоулі, колись зустрічалася з актором Беном Аффлеком. Вони навіть призначили дату весілля, але скасували її за один день.

Володимир Дантес сьогодні щасливий у шлюбі з українською зіркою Надею Дорофєєвою. Але мало хто пам'ятає, що під час «Фабрики зірок» артист зустрічався зі співачкою Світланою Тарабаровою.

Російська зірка Ольга Бузова сьогодні б'є всі рекорди популярності, але починала вона з «Дом-2», де довгий час зустрічалася з Романом Третьяковим. Зазначимо, що ця пара була однією з улюблених серед глядачів.

Мало хто пам'ятає, але Дмитро Нагієв зустрічався з ведучою шоу «Давай одружимося» Ларисою Гузеєвою.

А от Ксенія Собчак до двох своїх шлюбів мала дуже бурхливе особисте життя. Вона зустрічалася з солістом групи «Динаміт» Леонідом Нерушенком. Крім цього, скандальна телеведуча крутила роман з хореографом Євгеном Папунаішвілі, партнером по танцях з яким була у шоу.

Нагадаємо, як зараз виглядає 20-річний син Ірини Білик: несподівані фото красеня.

Як повідомляла Politeka, Собчак накинулася на Богомолова через одне слово на очах у друзів: «Це якийсь Дім-2».

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