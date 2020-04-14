Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна порадувала шанувальників відразу трьома незвичайними образами

Як повідомляє Politeka.net знаменитість поділилася пікантними кадрами із спальні на своїй сторінці в Instagram.

Поки у всьому світі вирує епідемія, зірки намагаються сидіти по домівках і розважати фанатів на безпечних просторах інтернету. Ось і Катерина Нікітіна приєдналася до популярного нині "#pillowchallenge". Для цього дівчина роздяглася і влаштувала відверту фотосесію в ліжку.

На одному з кадрів Нікітіна позує в повний зріст, прикрившись подушкою замість одягу. З такого ракурсу відмінно видно її стрункі ніжки. На іншому фото актриса зробила собі довге плаття з простирадла і не забула похвалитися фігурою, виставивши стегно.

На останньому знімку дівчина з головою укуталась в ковдру, наділа окуляри і скорчила забавну пику. Мабуть, Катерина Нікітіна не хоче втратити форму і відточує свої таланти артиста навіть на карантині.

"Який образ Вам подобається найбільше?😏

Гортай карусель, і вибирай☺️

1 2, а може 3😅???

Чекаю ваших варіантів 👇🏻💋

PS. Вдома я завжди як 3 варіант👀😂", - написала вона у соціальній мережі.

Користувачі соціальної мережі відразу ж оцінили акторські здібності автора в коментарях:

"Дуже красиво😍😍😍🔥❤️❤️❤️"; "У ковдрі схожа на бекон😂😂"; "Перша. Там ноги зачьотні. 😁"; "Це коли на карантин вже зовсім дах рве 😂👍🤘"; "Варіант з подушечкою просто вогонь 😉😉😉😁😁😁🤩🤩🤩💖💖💖"; "Номер 3, дуже красива і сексуальная🔥🔥🌹🌹❤️❤️".

Нагадаємо, Никитюк і зірка "Квартал 95" помірялись принадами прямо на камеру.

А ще Politekaa писала, що блондинка з "Кварталу 95" розтягнулася в шпагаті заради пікантних кадрів.

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