Юна дочка Олі Полякової налякала особою в синцях і саднах

15-річна дочка головної суперблондинки України Маша Полякова активно веде свою сторінку в Instagram і поступово набирає в мережі все більшу популярність. Дівчина постійно ділиться зі своїми підписниками як знімками з гламурних фотосесій, так і простими фотографіями типової сучасної школярки.

Однак, на цей раз Маша вирішила здивувати своїх фанатів чимось більш оригінальним. Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала знімки, на яких виглядає побитою. Так, на фотографіях на обличчі у Маші видно великі синці і садна, її волосся скуйовджене, а на губах видно кров. Також у дівчини можна помітити пірсинг в носі.

Втім, сама Полякова-молодша у підпису до знімків поспішила заспокоїти підписників. Як з'ясувалося, дівчина сама розмалювала собі обличчя заради модного тренду.

«Не хвилюйтеся зі мною все добре, це просто mugshot. А як ви ставитеся до сучасних трендів??», - написала Маша.

Під фотографіями відразу з'явилося безліч коментарів.

«Це прекрасно», «Хейтери побили?», «Навіть сказав би дебілізм», «Жах», «А мама попереджала, не бий Алісу», «Машенька, видали, фотка, то гарна, але не всі зрозуміють», «Побили? Викаблучювалася багато?», «Так тренд супер як корова побігла по обличчю, думав, що знову впала з коня», - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова з донькою потрапили в НП на річці і благали про допомогу: «Боже, ми так замерзли!».

Як повідомляла Politeka, юна дочка Полякової обматюкала мати і втекла з дому, деталі скандалу.

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