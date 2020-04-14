Оля Полякова влаштувала шалені розваги з Дашею Астаф'євою в прямому ефірі

Популярна українська співачка Оля Полякова на карантині розважається як може. Так, вона стала проводити спільні ефіри з іншими зірками, на яких вони грають у різні ігри і щосили веселять глядачів. Як повідомляє Politeka.net, у новому випуску своєрідного «шоу» Полякової з'явилася її колега по сцені Даша Астаф'єва.

Співачки вирішили зіграти в гру «Правда чи дія», в якій в якості покарання їм доводилося спотворювати свої обличчя, розмальовуючи їх маркерами. Під час ефіру зірки постійно жартували. Наприклад, Полякова вирішила допомогти Астаф'євої впоратися з соромом, і запропонувала їй показати на камеру пальці ніг.

Крім того, в процесі розмови Даші довелося зняти свою кофту і залишитися в одній тонкій майці, через яку явно просвічувалася її груди.

За кінець ефіру обидві знамениті красуні постали перед камерами в одних маяках і з намальованими на обличчях монобровями і випали зубами. Втім, це співачок ані краплі не збентежило: обидві знаменитості явно залишилися задоволені собою.

Шанувальники Полякової і Астаф'євої тут же взялися коментувати веселе відео.

«Посміялася від душі», «Персики», «Олю, чому ти ще не бухая?», «Бомбіти», «Ну дівки ви блін даєте», «Це був такий такий пі###дець!!! Просто ржала на все горло», «Ви нереально шикардосні!», - пишуть люди.

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