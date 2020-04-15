Прем'єр балету Олександр Стоянов показав, як змінилася його фігура під час карантину

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію чоловік відомої прими-балерини Катерини Кухар зробив у своєму особистому Instagram.

Зокрема, Олександр Стоянов показав свій голий торс після декількох тижнів карантину.

За словами прем'єра балету, через тривалий карантин йому потрібно взяти себе в руки і скинути пару зайвих кілограмів.

"Хотів написати про головні інсайти за час карантину, але напишу про це трохи пізніше. А зараз, ось дивлюся і думаю, що пора повертатися в режим і трошки підкачатися. А чим ви займаєтеся?", - підписав він нескромне фото з оголеним торсом у своєму мікроблозі.

Підписники продовжили дискусію і розповіли, чим займаються вдома на карантині.

"Їмо пельмені, а якщо чесно, тільки закінчила тренування", "Уроки , уроки і ще раз уроки, а вночі - читання книг, коли вже все тихо п'ят і бачать солодкі сни p.s. Чудово виглядаєте! Чоловік повинен бути чоловіком!", "Дивлюся на Вас і качаюсь", "Вчуся, карантин карантином, а сесію ніхто не відміняв) Ну і зарядка вранці, а ввечері підкачка або стретчинг або классиика, по черзі", "Який ммм..чоловік", - написали вони в комментариях.

До цього ми писали, що зірка шоу "Танці з зірками" балерина Катерина Кухар і її чоловік, також артист балету, Олександр Стоянов показали, як ніжаться в сонячних променях і обіймах один одного.

Через спалах вірусної інфекції, як відомо, в Україні введено карантин. Багато відомих людей відхилилися від своїх звичних щільних графіків, гастролей зокрема і, зрозуміло, особистих поїздок і перельотів куди-небудь - майже всі відпочивають вдома.

Так зіркова пара Кухар і Стоянов вирішили показати, мабуть, на власному прикладі і з допомогою пісні, що сумувати нікому не варто і сподіватися треба тільки на краще.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".

А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве в прозорій сукні: "Запальна".

Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар оголила плечі: "Ого, які великі".