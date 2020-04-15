Інформація про те, що 70-річна співачка Надія Бабкіна йде на поправку, не підтвердилася

Зірка, як і раніше, знаходиться у важкому стані і підключена до апаратів, у тому числі штучної вентиляції легенів. Як відомо, кілька тижнів тому Надія Георгіївна сама звернулася в приватну клініку, поскаржившись на погіршення стану здоров'я.

Їй поставили діагноз "пневмонія". Передбачається, що вона викликана "китайським вірусом", незважаючи на те, що відразу кілька тестів показали негативний результат. Для того, щоб стабілізувати стрімке погіршення стану і зняти навантаження з органів, медики ввели Бабкіну в медикаментозну кому.

Нещодавно з'явилася інформація, що зірка прокинулася і сильно здивувалася, що аж цілий тиждень "валялася" в комі та заявила, що зголодніла. Однак, джерело в лікарні, де лежить артистка, розкрило справжній стан речей, пише "СтарХит". Вражена більша частина легень.

Обсяг ураження легенів на даний момент складає більше 60%, це дуже важка форма пневмонії. Свідомість Надії Георгіївни дійсно іноді прояснюється, але з медпрсоналом вона спілкується жестами.

«Вона реагує на елементарні запитання, виконує команди лікарів, але з персоналом спілкується виключно жестами. Іншої можливості просто немає, тому що з 2-го квітня вона на штучній вентиляції легенів – в шию вставлена трубка, і харчування здійснюється через зонд», - прокоментувало джерело.

Наголошується, що артистці проводять всю необхідну терапію, в тому числі і антибіотиками.

Раніше ми повідомляли, користувачі звинуватили у хворобі Бабкіної іншого артиста - 78-річного Лева Лещенка, який нещодавно повернувся з США і встиг відвідати кілька заходів, перш ніж з'ясувалося, що він заражений китайським вірусом. З'явилася інформація, що він побував на ювілеї Надії Георгіївни 19 березня, хоча сам співак спростував ці чутки.

У користувачів виникає питання, чому Лещенко, який старше Бабкіної, благополучно вилікувався від цієї недуги, тоді як артистка перебуває в реанімації. Джерело в лікарні натякнуло, що Бабкіна пару тижнів займалася самолікуванням і втратила дорогоцінний час.

Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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