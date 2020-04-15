Информация о том, что 70-летняя певица Надежда Бабкина идет на поправку, не подтвердилась

Звезда по-прежнему находится в тяжелом состоянии и подключена к аппаратам, в том числе искусственной вентиляции легких. Как известно, несколько недель назад Надежда Георгиевна сама обратилась в частную клинику, пожаловавшись на ухудшение состояния здоровья.

Ей поставили диагноз "пневмония". Предполагается, что она вызвана "китайским вирусом", несмотря на то, что сразу несколько тестов показали отрицательный результат. Для того, чтобы стабилизировать стремительное ухудшение состояния и снять нагрузку с органов, медики ввели Бабкину в медикаментозную кому.

Недавно появилась информация, что звезда очнулась и сильно удивилась тому, что аж целую неделю "провалялась" в коме и заявила, что проголодалась. Однак, источник в больнице, где лежит артистка, раскрыл истинное положение вещей, пишет "СтарХит". Поражена большая часть легких.

Объем поражения легких на данный момент составляет больше 60%, это очень тяжелая форма пневмонии. Сознание Надежды Георгиевны действительно иногда проясняется, но с медпрсоналом она общается жестами.

«Она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», - прокомментировал источник.

Отмечается, что артистке проводят всю необходимую терапию, в том числе и антибиотиками.

Ранее мы сообщали, пользователи обвинили в болезни Бабкиной другого артиста - 78-летнего Льва Лещенко, который недавно вернулся из США и успел посетить несколько мероприятий, прежде чем выяснилось, что он заражен китайским вирусом. Появилась информация, что он побывал на юбилее Надежды Георгиевны 19 марта, хотя сам певец опроверг слухи.

У пользователей возникает вопрос, почему Лещенко, который старше Бабкиной, благополучно излечился от этого недуга, тогда как артистка находится в реанимации. Источник в больнице намекнул, что Бабкина пару недель занималась самолечением и потеряла драгоценное время, усугубив свое состояние.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

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