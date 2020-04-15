Українська зірка Злата Огневич зізналася, як проводить час вдома на карантині

Про це співачка розповіла в ефірі програми "Світське життя", пише Politeka.net.

За словами співачки, вона доставляє деякі незручності оточуючим на карантині.

Люди, які живуть під Златою Огневич в багатоквартирному будинку, вже не раз висловлювали своє невдоволення, оскільки на карантині співачка присвячує себе музиці.

"Думаю, вони мене проклинають. Тому що іноді вони до мене стукають, коли я співаю і граю. Вони кажуть:"будь ласка, припиніть це робити", – зізналася Злата Огневич.

Але українська зірка розуміє невдоволення своїх сусідів.

"Навіть якщо б я була сусідкою Злати Огневич, я б її зненавиділа за те, що вона кожен день співає. Я ж там і академічні арії співаю і розспівуюся, і граю. Що я там тільки не роблю!", – додала співачка.

Злата Огневич також розповіла, що на карантині набрала зайву вагу і поправилася на два кілограми.

"Я не влізла в улюблені джинси! Так, після трьох тижнів карантину. І я так кажу собі: "Злата, ми ходимо повз холодильника", – відверто заявила вона.

Підсумовуючи, співачка розповіла, що після появи зайвих кілограмів вона купує тільки гречку.

"Трохи стане тепліше і я буду виїжджати на велосипеді працювати в студії. Вона дуже далеко, на лівому березі, а я живу на правому. Я не буду користуватися авто! Я не користуюся ліфтом, хоча живу досить високо. А ще я стрибаю будинку на скакалці. Це дуже круте тренування", – резюмувала Злата Огневич у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Злата Огневич спробувала себе в ролі вчителя.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на якому позує в світлому жакеті і спідниці за вчительським столом, на якому стоять пляшки з рідинами і обладнання для проведення хімічних дослідів.

Всім своїм виглядом дівчина висловлює строгість і зосередженість. Швидше за все, така вчителька змогла б прищепити школярам любов до свого предмету, хоча сама зізналася Злата, що хімію в школі не любила.

Нагадаємо, що співачка Злата Огневич зізналася, що пов'язує її з Ляшко: "Фантастичний".

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