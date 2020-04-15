Украинская звезда Злата Огневич призналась, как проводит время дома на карантине

Об этом певица рассказала в эфире программы "Світське життя", пишет Politeka.net.

По словам певицы, она доставляет некоторые неудобства окружающим на карантине.

Люди, которые живут под Златой Огневич в многоквартирном доме, уже не раз выражали свое недовольство, поскольку на карантине певица посвящает себя музыке.

"Думаю, они меня проклинают. Потому что иногда они ко мне стучатся, когда я пою и играю. Они говорят: "Пожалуйста, перестаньте это делать", – призналась Злата Огневич.

Но украинская звезда понимает недовольство своих соседей.

"Даже если бы я была соседкой Златы Огневич, я бы ее возненавидела за то, что она каждый день поет. Я же там и академические арии пою и распеваюсь, и играю. Что я там только не делаю!", – добавила популярная певица.

Злата Огневич также рассказала, что на карантине набрала лишний вес и поправилась на два килограмма.

"Я не влезла в любимые джинсы! Да, после трех недель карантина. И я так себе говорю: "Злата, мы ходим мимо холодильника", – откровенно заявила она.

Подытоживая, певица рассказала, что после появления лишних килограммов она покупает только гречку.

"Чуть-чуть станет теплее и я буду выезжать на велосипеде работать в студии. Она очень далеко, на левом берегу, а я живу на правом. Я не буду пользоваться авто! Я не пользуюсь лифтом, хотя живу довольно высоко. А еще я прыгаю дома на скакалке. Это очень крутая тренировка", – резюмировала Злата Огневич в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Злата Огневич попробовала себя в роли учителя.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором позирует в светлом жакете и юбке за учительским столом, на котором стоят бутылки с жидкостями и оборудование для проведения химических опытов.

Всем своим видом девушка выражает строгость и сосредоточенность. Скорее всего, такая учительница смогла бы привить школьникам любовь к своему предмету, хотя сама Злата призналась, что химию в школе не любила.

Напомним, что певица Злата Огневич призналась, что связывает ее с Ляшко: "Фантастический".

Ранее Politeka писала, что Злата Огневич закинула ноги за голову и показала, чем ее наградила природа: "Бомба!".

Также Politeka писала, что Злата Огневич устала молчать и рассказала о романе с лидером "Бумбокса": "Хочет мне предложить...".