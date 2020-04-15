Відома співачка Світлана Лобода провела прямий ефір з популярною телеведучою Лесею Нікітюк

В цей раз знаменита артистка представила невеликий уривок з прямого ефіру, який провела в домашньому і навіть пікантному вигляді разом з Лесею Нікітюк. Під час запису можна побачити, що не обійшлося у зірок і без курйозів, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз Світлана з'явилася перед об'єктивом в домашньому вигляді – з вологим волоссям і в білосніжному халаті. Леся ж з акуратно укладеними волоссям і білій кофтині позувала, як і співачка, без макіяжу.

Під час запису зірки обговорили одне з популярних кліпів Лободи, посміялися над минулими подіями, в яких присутня Нателла Крапівіна, а також обговорили багато іншого:

«Смішний був ефір з @lesia_nikituk 😂 Згадали і розклали хронологію подій кліпу «Пора Додому» . У 2015 році я могла собі дозволити таке знімати🤦‍♀️😬 Ефір понра???робити ще?з ким?», - написала Світлана.

Шанувальники залишилися в захваті:

«Хоч кожен день, Світлана Сергіївна. Ваша компанія - найкраща 🤷🏻‍♀️», «Кліп 🔥,чому раніше я його не бачила,до сліз!😂», «Які гарні 😍», «Робити ще!!! 🙏🙏🙏», «Просто 👏🔥 я ось чекала розповіді про зйомку кліпу😁😍», «звичайно робити! А ще ми знайшли фон, який був на домашніх селфи😂❤️🤞».

Раніше на новому фото, представленому на сторінці Світлани в Instagram, вона позувала на білосніжній м'якій постелі, прикривши груди мереживною білизною без бретелей. Голова зірки трохи повернута в бік, тому можна рассмотрять блискучий макіяж артистки з акцентом на пухкі червоні губи.

«Мій графік збився, укладаюся після півночі, прокидаюся до обіду. ніколи так багато не спала ....😍», - пише Лобода під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«В усьому є свої плюси))) ось так знімають напругу, сном❤️❤️», «Добрий день, Світлана 😂❤️», «Я сплю 😂», «добрий день ❤️», «Ця фотографія більше схожа на обкладинку або промо фото синглу,так що я починаю хвилюватися 🥵», «Мені здається, зараз з графіком у всіх напруга 😂», «Чим більше спиш, тим менше порушень...».

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