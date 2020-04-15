Регіна Тодоренко показала невдале вбрання на власному шоу, за яке її висміювали в мережі

Вже кілька тижнів введений режим карантину, тому багато зірок скасували свої зйомки, публічні заходи та роботу над різними шоу. Регіна ж цього робити не стала, продовживши знімати нові ефіри власного шоу "П'ятниця". Цього разу на фан-сторінці артистки був представлений незвичайний ролик з закулісся, , пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз Регіна покалаза, як позувала в досить невдалому образі – високих шортах сірого кольору шкіри, повністю скрывших її фігуру, і малиновому топі який зробив талію співачки квадратної.

Причому в ролику співачка і ведуча завбачливо спробувала приховати зайве під піджаком. Тим не менш, засвітила зайве артистка тоді, коли задерла ногу перед обличчям колеги - Клави Коки, що стала гостею шоу.

Зазначимо, кілька днів тому під подібним постом сама зірка зрозуміла, що образ невдалий, але тим не менш вирішила виставити ролик і пожартувати підпису під роликом:

«#пятницасрегиной Терміново на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратна Регіна, навіщо ногу задираешь, тьху, товстуха»», - саркастично зауважила співачка.

До цього зірка з'явилася перед шанувальниками в білому обтягуючому платті довжини міді, яке ідеально підкреслює її струнку фігуру. Сам наряд доповнює геометричний виріз і рукави-буф. Доповнила наряд Регіна масивним кольє з камінням і такого ж дизайну сережками з великими блискучими каменями.

А ось волосся Тодоренко поклала копію зачіски знаменитої співачки та актриси Мерилін Монро.

«#самозамилування , буквально хвилинка 😂🙈», «#маскактоты Ось і казці прийшов кінець, а хто дивився шоу - молодець!) Фінал зовсім скоро ! Ви за кого вболіваєте?», - написала артистка.

Ось що відповіли користувачі:

«Приголомшлива😍 Регіна, а Ви самі не вмієте фарбуватися і укладати волосся?! А що Ви вмієте?», «Мерлін Монро», «Тьотя Мотя)», «Де фото з подушкою?», «За панду)», «Шикарно, виглядає дуже красива ❤️❤️❤️❤️❤️», «Вам дууже такий спосіб йде 💕», «Кращий спосіб 🚀», «Тепер зрозуміло. Виявляється не така ти і красуня. Макіяж і зачіска відстій».

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