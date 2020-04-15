Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла про те, чим харчується, щоб схуднути

Як відомо, після настання карантину зірка провела серію онлайн-тренувань для власних фанатів, представивши серію прямих ефірів в соціальній мережі Instagram. Таким чином зірка вирішила, як правильно проводити вільний час, щоб не тільки худнути самій, але й допомогти іншим. Сьогодні артистка детальніше розповіла про те, як харчується вранці в рамках свого нового проекту, пише Рoliteka.net.

Молода співачка організувала для власної аудиторії спеціальний курс, якій покликаний допомогти фанатам Каменських дізнатися більше про схуднення, гармонії з собою і сім'єю, а також вирішила представитьназвание додатків, які допомагають правильно розраховувати калорії (Щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця)

Сьогодні на новому посту в Интаграм, артистка розповіла подбробнее про харчування.

«КОЛІР СЕРЕДОВИЩА - ЗЕЛЕНИЙ 💚

Це колір балансу і наповнення життя земного енергією. Найоптимальніший спосіб для цього в умовах карантину - це подбати про рослини у вашому домі. Сьогодні, як і в попередні дні, ми дивимося, одягаємося, вибираємо зелене і наповнюємося цим кольором.

А ще, зелений - це колір їжі! Помічали, що багато їжі зеленого кольору! І це відмінний привід структурувати своє харчування!

✏️ Завдання: Розпишіть собі меню на найближчий тиждень, наповнивши його корисними продуктами, в тому числі і зеленими!

А я, як і обіцяла, ділюся своїми улюбленими рецептами сніданків.

Я їм дробово - 5 разів на день в один і той же час. Так виробляється харчова звичка і це впливає на швидкість обміну речовин. Порції у мене завжди нормального розміру. Я ніколи не морю себе голодом, але харчуюся правильно і збалансовано!

І сніданків у мене цілих два! 🍽

Перший сніданок 1️⃣ це завжди або варена вівсянка на воді без солі цукру. Це продукт, який завжди знайдеться на кухні! Зверху натираю одне яблучко 🍏і ще посипаю горішками - кешью, волоські або мигдаль.

Поєднання цих трьох продуктів разом може бути таким чарівно смачним! Спробуйте!

Або несолодкий йогурт натуральний і він теж може бути з подрібненим яблуком або зеленої грушею 🍐

Другий сніданок 2️⃣ у мене завжди омлет з руколою і слабосоленим лососем або з авокадо 🥑 До руколі часто додаю ще листя салату і базилік (до речі, все це можна виростити до себе вдома на підвіконні).

Омлет я роблю тільки з збитих яєць. Без молока або вершків. Так набагато корисніше!👌🏼

У сніданках у мене завжди нічого зайвого, зате дуже смачно!

Сподіваюся, вам сподобався пост і був корисним) І так як у нас сьогодні день зеленого і день їжі, планую виставити для вас ще варіанти своїх обідів і вечерь. Хочете? ☺️ І вже з завтрашнього дня зможете додати мої рецепти в свій раціон на тиждень!

І не забувайте сьогодні наповняться енергією зеленого кольору! #жизньвстилеNK», - написала Настя.

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