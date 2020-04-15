Знаменитая украинская певица Настя Каменских рассказала о том, чем питается, чтобы похудеть

Как известно, после наступления карантина звезда провела серию онлайн-тренировок для собственных фанатов, представив серию прямых эфиров в социальной сети Инстаграм. Таким образом звезда решила, как правильно проводить свободное время, чтобы не только худеть самой, но и помочь другим. Сегодня артистка подробнее рассказала о том, как питается по утрам в рамках своего нового проекта, пишет Рoliteka.net.

Молодая певица организовала для собственной аудитории специальный курс, которой призван помочь фанатам Каменских узнать больше о похудении, гармонии с собой и семьей, а также решила представитьназвание приложений, помогающих правильно рассчитывать калории -благодаря этому звезда сбросила более 20 кг за несколько месяцев. (Чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца)

Сегодня в новом посту в Интаграм, артистка рассказала подбробнее о питании.

«ЦВЕТ СРЕДЫ - ЗЕЛЕНЫЙ 💚

Это цвет баланса и наполнения жизни земной энергией. Самый оптимальный способ для этого в условиях карантина - это позаботиться о растениях в вашем доме. Сегодня, как и в предыдущие дни, мы смотрим, одеваемся, выбираем зеленое и наполняемся этим цветом.

А еще, зеленый - это цвет еды! Замечали, что много еды зеленого цвета! И это отличный повод структурировать свое питание!

✏️ Задание: Распишите себе меню на ближайшую неделю, наполнив его полезными продуктами, в том числе и зелеными!

А я, как и обещала, делюсь своими любимыми рецептами завтраков.

Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время. Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера. Я никогда не морю себя голодом, но питаюсь правильно и сбалансировано!

И завтраков у меня целых два! 🍽

Первый завтрак 1️⃣ это всегда либо варенная на воде овсянка без соли сахара. Это продукт, который всегда найдётся на кухне! Сверху натираю одно яблочко 🍏и еще посыпаю орешками - кешью, грецкий или миндаль.

Сочетание этих трех продуктов вместе может быть таким волшебно вкусным! Попробуйте!

Либо натуральный несладкий йогурт и он тоже может быть с измельченным яблоком или зеленой грушей 🍐

Второй завтрак 2️⃣ у меня всегда омлет с рукколой и слабосоленым лососем либо с авокадо 🥑 К рукколе часто добавляю ещё листья салата и базилик (кстати, все это можно вырастить к себя дома на подоконнике).

Омлет я делаю только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!👌🏼

В завтраках у меня всегда ничего лишнего, зато очень вкусно!

Надеюсь, пост вам понравился и был полезным) И так как у нас сегодня день зеленого и день еды, планирую выставить для вас ещё варианты своих обедов и ужинов. Хотите? ☺️ И уже с завтрашнего дня сможете добавить мои рецепты в свой рацион на неделю!

И не забывайте сегодня наполнятся энергией зеленого цвета! #жизньвстилеNK», - написала Настя.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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